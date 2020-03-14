«Все понимает, слышит». Жена Гафта рассказала о его самочувствии после инсульта

По словам женщины, Гафт окончательно приходит в себя, хоть и медленно. Его состояние постепенно налаживается.

«Он все понимает, слышит. Разум у него соображает. Он всем передает привет», — рассказала Остроумова.

Ранее женщина сообщала, что Гафт находился на длительной реабилитации в лечебно-реабилитационном центре. После инсульта его долго не выписывали домой, хотя, по словам супруги, он чувствовал себя хорошо.

Первое время после госпитализации актера летом прошлого года Ольга не раскрывала причин произошедшего. Лишь говорила, что Гафт в больнице и «чувствует себя удовлетворительно». В СМИ даже появилась информация о его смерти. Но Остроумова опровергла ее, заверив всех, что это вовсе не так.

Также слухи, что артист попал в больницу, появлялись в СМИ год назад, но тогда они не соответствовали действительности — актер рассказывал об этом лично.