Жена Гафта рассказала о продолжительной реабилитации актера

«Все непросто»: пасынок Гафта опроверг сообщения о параличе артиста Подробнее

Она уточнила, что актер все также находится в лечебно-реабилитационном центре и домой пока его не забирают.

«Ничего, нормально, все стабильно, восстанавливается», — заявила Ольга Остроумова.

Валентин Гафт попал в больницу 7 августа. Тогда же СМИ сообщили, что народный артист перенес инсульт. Сначала его доставили в реанимацию, а после перевели в неврологическое отделение.

Его супруга Ольга Остроумова причины госпитализации не раскрывала, но заявила, что он чувствует себя удовлетворительно. Она отметила, что им внимательно занимаются врачи.

В минувший четверг в СМИ появилась информация о частичном параличе Валентина Гафта. Якобы у 84-летнего артиста ухудшилось состояние и ему стала необходима экстренная операция.

В беседе с «360» пасынок Гафта Валентин Левитин опроверг появившуюся информацию. Он пояснил, что об ухудшении состояния речи не идет, но восстановление в реабилитационном центре продлится еще достаточно долго.

Объясняя информацию о параличе Гафта, он заявил, что правая рука у народного артиста стала хуже двигаться еще с конца июля, так что ничего нового не произошло.