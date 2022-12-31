Интересное 31 декабря 2022, 12:44 Экипаж МКС поздравил россиян с наступающим Новым годом Видео: космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

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Члены экипажа МКС, космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видео опубликовал Telegram-канал Роскосмоса.

Космонавты украсили МКС — нарядили небольшие елки, повесили игрушки и сами надели праздничные костюмы в цветах российского флага.

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«Мы желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе. Будьте счастливы, смело идите вперед и созидайте!», — поздравил россиян Сергей Прокопьев.

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Анна Кикина добавила, что в новогоднюю ночь в чудеса хочется верить и взрослым, и детям, а Дмитрий Петелин пожелал всем жителям России стать одной дружной семьей. В конце ролика космонавты хором произнесли «С Новым годом!» и поприветствовали россиян руками.

Ранее президент Владимир Путин поздравил с наступающими праздниками некоторых мировых лидеров. Телеграммы по случаю Нового года и Рождества получили главы бывших советских республик, Бразилии, Китая, Турции, Сирии и других государств. Из европейских лидеров Путин поздравил только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.