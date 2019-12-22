Все получат после увольнения. В ПФР разъяснили индексацию пенсий

В Пенсионном фонде объяснили, как индексируются выплаты работающих пенсионеров. Индексацию пенсии для тех, кто еще работает, отменили в 2016 году.

«После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она будет 5 686,25 рубля). Таким образом, происходит перерасчет», — объяснил председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов «Российской газете».

Он привел пример. Гражданин должен был выйти на пенсию в 2015 году, но продолжил работать до 15 ноября 2019-го. В таком случае ему выплачивалась пенсия без индексации, что при 120 индивидуальных пенсионных коэффициентах равно 12 958,79 рубля. Теперь, когда он окончательно ушел на пенсию, с 1 января ему будут платить в сумме 16 846,25 рубля.

Дроздов заметил, что, если пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведенную индексацию ему уже не отменят.

Индексация пенсии работающих пенсионеров прекращена с 2016 года. Выплаты индексируются после увольнения человека.