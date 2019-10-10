ПФР рассказал о росте пенсий в следующем году

Страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров уже в 2020 году должна вырасти с 15,4 тысячи рублей до 16,4 тысячи. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тысячи рублей с увеличением до 18,3 тысячи рублей в 2022 году», — заявил глава ПФР в ходе заседания комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов. Слова Дроздова привел ТАСС.

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По словам Дроздова, индексация пенсий уже заложена в бюджете. Ее проведут на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021, 5,9% — в 2022 году.

«Поэтому инфляция, я обращу внимание, в этом году ожидается 3,8%, по прогнозу, в следующем — 3% и дальше, в 2021 и 2022 годах — 4%», — добавил глава Пенсионного фонда.

Кроме того, начиная с 1 апреля 2020 года будут повышены выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Наибольшая часть из них — социальные пенсии.

В частности, индексация по росту прожиточного минимума пенсионера составит 7% в 2020 году, 2,6% — в 2021-м и 3,1% — в 2022-м. Сейчас социальная пенсия установлена в размере 9 764 рубля. После того, как эта цифра будет проиндексирована, социальная пенсия составит 10 320 рублей. По словам Дроздова, это приблизительно на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера.