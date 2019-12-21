Все новогодние подарки подорожали. Подешевели только смартфоны

Росстат обновил статистику цен на традиционные новогодние подарки. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, все они подорожали, особенно тушь для ресниц и шоколад. Смартфоны — подешевели.

На большинство популярных новогодних подарков цены выросли, если сравнивать с ноябрем прошлого года, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Федеральной службы государственной статистики. Существеннее всего подорожала тушь для ресниц и шоколад. Тушь стала дороже на 4,9% и в среднем теперь на нее придется потратить до 464 рублей. Шоколад стал на 4,8% дороже и теперь стоит до 874,85 рубля за один килограмм.

В то же время кастрюли из эмалированной или нержавеющей стали подорожали на 3,8% до 826,6 рубля. Полотенца стали дороже на 3,5% и теперь за них придется отдать до 320,7 рубля.

Туалетная вода стала дороже на 2,9%, до 1970,9 рубля за упаковку в 100 миллилитров. Книги подорожали на 2,1% до 342,2 рубля за том. Мягкие игрушки выросли в цене на 1,6% до 559,4 рубля, коньяк подорожал при этом ненамного — на 0,2% до 1276,2 рубля за литр.

Подешевели только смартфоны. Они стали доступнее на 5,65% и подешевели до 8227,25 рубля за гаджет.

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