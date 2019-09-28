«Все его фильмы знаем наизусть». Поклонники Марка Захарова несут цветы к Ленкому

Поклонники творчества Марка Захарова приносят цветы к афишам московского театра Ленком. Поверить в смерть великого режиссера до сих пор могут не все. Почтить память мастера сюда приходят и зрелые, и совсем юные люди. С ними пообщался корреспондент «360».

Пока у Ленкома нет больших очередей. Кажется, все ждут, что новость о смерти Захарова окажется всего лишь очередной газетной «уткой». Москвичи понемногу оставляют под афишей театра цветы — розы, гвоздики, подсолнухи. Спектакль «Королевские игры» постановки режиссера должен пройти в субботу, 28 сентября. Это указано на афишах.

Источник фото: телеканал «360»

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«Я выросла на всех его фильмах, очень грустно», — рассказала Женя Савинская.

Девушка любит Ленком и смотрела все спектакли Захарова. Савинская любит и его фильмы — «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Обыкновенное чудо», к которым Захаров написал сценарии. Она знает их все наизусть.

Однако не все могут выразить боль словами.

«Какие эмоции, когда уходит такой человек. Эмоции однозначны, тут другого варианта нет», — отметили еще одни поклонники творчества режиссера.

Для этой пары все фильмы Захарова любимые. Влюбленные говорят: на кинокартинах выросло не одно поколение хороших людей.

Источник фото: телеканал «360»

Наследие Захарова не прошло не замеченным и для Веры Золоторевой.

«Хотелось бы отметить, что это человек, с которым связана яркая страница в нашей современной культуре. Смелость постановок. Все это не осталось бесследным в моей душе. Я думаю, он останется в наших сердцах и в нашей памяти надолго», — рассказала она «360».

Своим отношением к творчеству режиссера поделился актер Ленкома Иван Агапов.

«Сейчас все слова меркнут по сравнению с тем, что произошло. Почти полвека он строил этот театр, можно сказать один из лучших театров страны и Москвы», — отметил он.

Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября. Ему было 85 лет.

Он написал сценарии к фильмам «Белое солнце пустыни», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Убить дракона». А в качестве режиссера работал с кинолентами «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт» и «Формула любви». Захаров поставил более 40 спектаклей, среди них «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад», «Женитьба».