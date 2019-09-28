  • Умер Марк Захаров

    28 сентября 2019, 12:22

    Екатерина Керсипова

    Умер художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров. Об этом ТАСС рассказал директор театра Марк Варшавер.
    Умер Марк Захаров

    Режиссер ушел из жизни 28 сентября. Ему было 85 лет.

    «Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», — рассказал Варшавер.

    Время прощания и место похорон Захарова пока не известно. Об этом сообщат позднее.

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    Двадцатого августа народного артиста положили в московскую больницу с подозрением на двустороннее воспаление легких. Вскоре врачи заявили о нормальных результатах анализов у Захарова. А 9 сентября его выписали.

    Марк Захаров родился 13 октября 1933 года. Он окончил актерский факультет ГИТИСа. Артистический путь начал с Пермского драматического театра (ныне — Пермский академический Театр-Театр). Захаров написал сценарии к фильмам «Белое солнце пустыни», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Убить дракона». А в качестве режиссера он работал с «Тем самым Мюнхгаузеном», «Домом, который построил Свифт» и «Формулой любви».

    Значительную часть жизни Захаров посвятил театру. В 1973 году он получил должность худрука Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). Режиссер поставил более 40 спектаклей, среди них «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад», «Женитьба», «Пер Гюнт».

    Марк Захаров — обладатель ордена Святого Александра Невского (2008), орденов «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней. Звание Народного артиста СССР он получил 23 апреля 1991 года.