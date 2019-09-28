Умер Марк Захаров

Режиссер ушел из жизни 28 сентября. Ему было 85 лет.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», — рассказал Варшавер.

Время прощания и место похорон Захарова пока не известно. Об этом сообщат позднее.

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Двадцатого августа народного артиста положили в московскую больницу с подозрением на двустороннее воспаление легких. Вскоре врачи заявили о нормальных результатах анализов у Захарова. А 9 сентября его выписали.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года. Он окончил актерский факультет ГИТИСа. Артистический путь начал с Пермского драматического театра (ныне — Пермский академический Театр-Театр). Захаров написал сценарии к фильмам «Белое солнце пустыни», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Убить дракона». А в качестве режиссера он работал с «Тем самым Мюнхгаузеном», «Домом, который построил Свифт» и «Формулой любви».

Значительную часть жизни Захаров посвятил театру. В 1973 году он получил должность худрука Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). Режиссер поставил более 40 спектаклей, среди них «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад», «Женитьба», «Пер Гюнт».

Марк Захаров — обладатель ордена Святого Александра Невского (2008), орденов «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней. Звание Народного артиста СССР он получил 23 апреля 1991 года.