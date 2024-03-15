Общество 15 марта 2024, 17:50 Вручение «Оскара» украинскому фильму вернут в сокращенную запись церемонии Freepik

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Американская академия киноискусств вернет эпизод с вручением «Оскара» создателям украинского документального фильма в официальную 90-минутную версию записи церемонии. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на источник.

Снятому Мстиславом Черновым документальному фильму «20 дней в Мариуполе» присудили «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм». Однако его награждение вырезали из сокращенной версии церемонии, предназначенной для международного показа.

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Исполнительный продюсер транслирующего церемонию в Украине телеканала «Общественное» Лукьян Галкин заявил, что испытал шок от решения академии исключить награждение и «впечатляющую речь» Чернова из международной версии. Украинский телеканал представил аудитории полное видео церемонии, которая прошла ночью на 11 марта.

Корпорация Disney объяснила, что решение по редактированию видео приняли за несколько недель до церемонии. В полную версию видеозаписи эпизод с украинцами включат.

В этом году Аль Пачино нарушил многолетнюю традицию «Оскара». Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.