Знаменитости 14 марта 2024, 18:17 Аль Пачино нарушил многолетнюю традицию «Оскара» Variety: актер Аль Пачино извинился за нарушение многолетней традиции «Оскара» Фото: IMAGO/Jennifer Bloc / Global Look Press

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Американский актер Аль Пачино объяснил, почему нарушил регламент церемонии на кинопремии «Оскар». На вручении он не упомянул название каждого фильма перед объявлением победителя. Об этом сообщило издание Variety.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Объявлявший лауреата в категории «Лучшая картина» 83-летний Аль Пачино назвал фильм «Оппенгеймер» победителем, но даже не упомянул других претендентов на награду. Среди них были фильмы «Американская фантастика», «Анатомия падения», «Пережитки», «Убийцы цветочной луны» и «Маэстро».

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Звезда трилогии «Крестный отец» объяснил, что его поведение было продиктовано волей продюсеров. Актер выразил свое изумление по поводу критики, связанной с его способом объявления победителя, отметив, что не стремился умалять значимость достижений других номинантов.

«Я просто хочу прояснить, что я не собирался никого пропускать, это был выбор продюсеров — не повторять все снова, поскольку на протяжении всей церемонии они выделялись индивидуально. Я глубоко сопереживаю тем, кто пострадал из-за этой оплошности», — сказал актер.

На церемонии картина «Оппенгеймер» получила «Оскар» как лучший фильм. Ленту номинировали в 13 категориях, в семи из которых она получила награду.