Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

Тест на COVID-19 оказался положительным у временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова. Чиновник находится в самоизоляции и работать планирует удаленно.

Очередной анализ на наличие в организме SARS-CoV-2 Меликов сдал 25 ноября, рассказал «Интерфаксу» руководитель пресс-службы администрации главы и правительства республики Низами Гаджибалаев.

«У временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился коронавирус», — уточнил он.

Сейчас Меликов находится в самоизоляции и соблюдает предписания врачей. Чувствует он себя хорошо.

«Работать глава республики планирует удаленно», — пояснили в пресс-службе. Совещания с участием Меликова будут проходить в онлайн-формате.

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