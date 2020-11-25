Названы условия выхода России на плато по коронавирусу

Для скорого выхода России на плато по коронавирусу необходимо, чтобы граждане соблюдали все противоэпидемические меры, заявил врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

В России многие игнорируют требования об использовании масок и перчаток, а также о соблюдении социальной дистанции, поэтому властям следует усилить разъяснительную работу и при необходимости увеличить размер штрафов, рассказал в интервью радио Sputnik Викулов.

«У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики», — пояснил врач-инфекционист. При этом он добавил, что сразу штрафовать людей не стоит, сначала надо предупреждать.

Врач-инфекционист также отметил значение разумного использования средств индивидуальной защиты с учетом ситуации. Это нужно для того, чтобы люди не смеялись над мерами профилактики, а напротив, понимали их важность. Например, для ношения перчаток должен быть продуманный алгоритм действий.

«Перчатки желательны, если человек контактирует с поверхностью. Например, заходит в банк и голыми руками трогает кнопки банкоматов, которые могут быть загрязнены даже вне пандемии», — объяснил Викулов.

ВЦИОМ узнал у россиян отношение к введенным из-за коронавируса ограничительным мерам. Большинство (89%) граждан поддержали объявление масочного режима в общественных местах. Кроме того, 87% респондентов отметили, что готовы поддержать правило о социальном дистанцировании в случае ухудшения эпидемической ситуации.

За время пандемии российские медики выявили более 2,1 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Победить COVID-19 смогла свыше 1,6 миллиона человек. Скончался после заражения больше 37 тысяч пациентов.