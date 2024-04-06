06 апреля 2024, 12:44
Временный запрет на экспорт сахара ввели в России
«Интерфакс»: Россия запретила экспорт сахара до 31 августа 2024 года
Россия ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источники на рынке, которые ознакомились с решением таможенной подкомиссии Минсельхоза.
Проект временного запрета на экспорт сахара появился еще в марте. Его разработали из-за беспокойств насчет активизации поставок товара за границу. С августа 2023 года по середину февраля российская сторона поставила другим странам в три раза больше сахара, чем за предыдущий аналогичный период. Речь идет о 442 тысячах тонн против 164,3 тысячи тонн.
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«Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке», — отметили в министерстве.
Минсельхоз спрогнозировал объем производства сахара в России за сезон в 6,8 миллиона тонн. Это на 9,8% больше показателя прошлого периода. Из этого объема внутреннее потребление составляет около шести миллиона тонн.
На положительную динамику производства повлиял высокий урожай сахарной свеклы. По данным Росстата, в прошлом году он составил 53,1 миллиона тонн. Этот показатель стал вторым по величине за всю историю страны.
С лета прошлого года по январь 2024 года европейские поставки вина в Россию снизились на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона. За это время страны Евросоюза экспортировали в РФ 1,19 миллиона гектолитров вина.
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