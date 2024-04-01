Мир 01 апреля 2024, 09:55 Поставки европейского вина в Россию сильно сократились РБК: поставки вина из Евросоюза в Россию сократились на 37,2% Freepik

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С конца лета прошлого года по январь 2024-го поставки вина из Европы в Россию сократились на 37,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего сезона. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Евросоюза.

За это время страны ЕС поставили в Россию 1,19 миллиона гектолитров вина. Этот показатель оказался наименьшим за последнее пятилетие.

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Самым крупным поставщиком тихих и игристых вин на российский рынок оказалась Латвия. Республика передала около 368,3 тысячи гектолитров вина. Суммарно объемы поставок из Латвии сократились на 44,3%. Литва экспортировала в Россию 299,1 тысячи гектолитров. Третьей по объему поставок вина оказалась Италия. Страна экспортировала 295,5 тысячи гектолитров на российский рынок.

Статистика опирается не на государства, производящие вино. Она основана на странах отгрузки алкоголя. Поэтому лидерами по экспорту вина в Россию традиционно оказываются страны Прибалтики, уточнили авторы материала.