18 января 2024, 14:52
Временные ограничения на полеты ввели в московских аэропортах
Росавиация: в московской воздушной зоне временно ограничили полеты самолетов
Временные ограничения ввели в московской воздушной зоне для обеспечения безопасности гражданских перевозок. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, аэропорт Внуково уже работает в штатном режиме. Однако в Шереметьево пока действует ряд ограничений на прилет самолетов. А на работу аэропорта Домодедово ограничения не накладывали.
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Кореняко добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимают необходимые меры.
«О снятии временных ограничений сообщим дополнительно», — подчеркнул представитель Росавиации.
Ранее в аэропорту Внуково объявили план «Ковер». Его вводят в случае обнаружения неопознанного летающего объекта или нарушителя границы.
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