Общество 18 января 2024, 14:52 Временные ограничения на полеты ввели в московских аэропортах Росавиация: в московской воздушной зоне временно ограничили полеты самолетов РИА «Новости»

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Временные ограничения ввели в московской воздушной зоне для обеспечения безопасности гражданских перевозок. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, аэропорт Внуково уже работает в штатном режиме. Однако в Шереметьево пока действует ряд ограничений на прилет самолетов. А на работу аэропорта Домодедово ограничения не накладывали.

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Кореняко добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимают необходимые меры.

«О снятии временных ограничений сообщим дополнительно», — подчеркнул представитель Росавиации.

Ранее в аэропорту Внуково объявили план «Ковер». Его вводят в случае обнаружения неопознанного летающего объекта или нарушителя границы.