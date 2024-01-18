Общество 18 января 2024, 12:28 Аэропорт Внуково ограничил прием и вылет самолетов Mash: в аэропорту Внуково объявили план «Ковер» РИА «Новости»

Читать 360tv в

План «Ковер» объявили в московском аэропорту Внуково. Авиагавань закрыли на вылет и прилет, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, план «Ковер» ввели и на аэродромах в Кубинке и Ермолине. Сейчас они также закрыты на вылет и прилет.

Реклама

Пилотам самолетов порекомендовали садиться в других воздушных гаванях. По информации Telegram-канала Baza, вылет рейсов из Внуково задерживается до 12:30.

План «Ковер» объявляют в случае обнаружения неопознанного летающего объекта или нарушителя границы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня ночью силами ПВО в Подольске отразили атаку беспилотника, который надвигался на Москву.

UPD: все ограничения на прилет и вылет в Международном аэропорту Внуково, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Несколько дней назад около 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за морозов.