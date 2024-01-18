18 января 2024, 12:28
Аэропорт Внуково ограничил прием и вылет самолетов
Mash: в аэропорту Внуково объявили план «Ковер»
План «Ковер» объявили в московском аэропорту Внуково. Авиагавань закрыли на вылет и прилет, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным издания, план «Ковер» ввели и на аэродромах в Кубинке и Ермолине. Сейчас они также закрыты на вылет и прилет.
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Пилотам самолетов порекомендовали садиться в других воздушных гаванях. По информации Telegram-канала Baza, вылет рейсов из Внуково задерживается до 12:30.
План «Ковер» объявляют в случае обнаружения неопознанного летающего объекта или нарушителя границы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня ночью силами ПВО в Подольске отразили атаку беспилотника, который надвигался на Москву.
UPD: все ограничения на прилет и вылет в Международном аэропорту Внуково, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Несколько дней назад около 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за морозов.
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