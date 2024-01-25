Общество 25 января 2024, 02:49 Врачи вытащили из пациента в Саратове 12-сантиметрового червя Врачи вытащили 12-сантиметрового червя из-под кожи лба жителя Саратова Freepik

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У жителя Саратова из-под кожи лба вытащили 12-сантиметрового червя. Об этом сообщили в Саратовской городской клинической больнице № 9 на странице «Вконтакте».

Авторы публикации рассказали, что сначала пациент заметил припухлость на правом веке. Потом опухла область около корня носа. В итоге мужчина обратился к челюстно-лицевому хирургу. После УЗИ врачи выяснили, что симптомы связаны с паразитарным поражением и приняли решение о проведении операции.

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В ходе процедуры из-под кожи пациента достали 12-сантиметрового гельминта белого цвета. Как отметили в клинике, этот паразит передается через укус комара. Симптомы могут проявиться через три-шесть месяцев после заражения.

Летом прошлого года директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что в России участились случаи дирофиляриоза — болезни, при которой паразиты живут под кожей человека.