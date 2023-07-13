Здоровье 13 июля 2023, 00:47 Комары стали чаще заражать россиян паразитами Паразитолог Лукашев: из-за глобального потепления комары в России чаще передают паразитов Freepik

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В России участились случаи дирофиляриоза — болезни, при которой под кожей живут паразиты. Людям они передаются через укусы комаров. Как заявил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев, это связано с глобальным потеплением.

Врач рассказал, что это заболевание — достаточно редкое. В год регистрируется около 100 случаев. Чаще всего их регистрируют на юге. Но в последнее время случаи участились, а их география расширилась.

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«Эпицентром заболеваемости считается Ростовская область и вообще весь Южный федеральный округ. Но в последние годы появились случаи у людей, не выезжавших из Москвы», — добавил Лукашев.

По его словам, причина того, что врачи все чаще фиксируют заражения, — в глобальном потеплении, так как паразиту для развития необходима определенная сумма дневных температур.

Несколько дней назад в одной из больниц Новороссийска сообщили, что врачи достали из головы молодого человека достали 15-сантиметрового червя. Причиной стал дирофиляриоз, которым мужчина заразился после укуса комара.