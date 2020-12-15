Врачи в России спасли недоношенного ребенка, чья мать умерла от осложнений после COVID-19

Медики в Ингушетии спасли жизнь семимесячному ребенку, чья мама скончалась от последствий COVID-19. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Беременную Мадину Евлоеву, которая работала медсестрой в Сунженской поликлинике республики, экстренно доставили в больницу 22 ноября. Однако после госпитализации ее состояние ухудшилось.

У женщины диагностировали 90% поражения легких. Спустя три дня ей сделали кесарево сечение. Врачи спасли новорожденного, но мать не смогли. У 44-летней Евлоевой осталось еще трое детей. У родившегося ребенка отрицательный тест на коронавирус.

За последние сутки в Ингушетии выявили 87 новых случаев коронавируса. Всего за время эпидемии COVID-19 подтвердился у 10 729 местных жителей. Выздоровели 9095, умерли 123 больных. Об этом говорят данные сайта стопкоронавирус.рф.

По состоянию на утро 15 декабря подтвердились еще 26 689 новых случаев коронавируса в 85 российских регионах. При этом у 19,4% болезнь протекает бессимптомно. Всего в России COVID-19 нашли более чем у 2,7 миллиона человек. Справиться с болезнью смогли 2 149 610 россиян, погибли 47 968.