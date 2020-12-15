Число новых случаев COVID-19 в России показало снижение четвертые сутки подряд

В России за сутки подтвердили 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах. Показатель снижается четвертый день подряд. Всего инфекцию обнаружили у 2 707 945 жителей страны.

За последние 24 часа медики выписали домой 24 813 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. Вылечиться удалось уже 2 149 610 заболевшим. Скончались 577 человек — по сравнению с предыдущим днем скачок довольно значительный.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Москве СОVID-19 подтвердили у 5418 человек, в Санкт-Петербурге — у 3765, а в Московской области — у 1392. В топ-регионов по выявленным за сутки случаям коронавирусной инфекции на 15 декабря вошли Нижегородская и Архангельская области, где 489 и 402 новых ковид-пациента соответственно.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на сегодняшний день в стране провели более 83,4 миллиона тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки исследований было 336 тысяч. Под наблюдением врачей остаются 572 290 человек, у которых подозревают COVID-19.

В России начали делать прививки от коронавируса. В приоритете — медики и учителя. Вакцина может не дать желаемого эффекта, если прийти на процедуру только один раз.