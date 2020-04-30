Врачи в главной роли, но все зависит от россиян. Минздрав рассказал, как стране выйти из ситуации с коронавирусом

Россия находится сейчас в трудной ситуации. Как страна из нее выйдет будет зависит от граждан. Но главную роль сейчас играют врачи.

Об этом сообщил главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье в рамках онлайн-марафона Doctor Jazz Party, пишет РИА «Новости».

«Очень приятно, что можно обратиться сейчас к нашим людям, к нашим профессионалам для того, чтобы выразить свои чувства по поводу происходящего. Страна сейчас находится в трудной ситуации, и то, как мы из этой ситуации выйдем, во многом зависит от наших с вами сограждан, от их разума, дисциплины, поведения», — заявил Готье.

Он подчеркнул, что в главных ролях сейчас находятся врачи и медперсонал, которые лечат и спасают жизни россиян.

«Любые инициативы, направленные на увеличение возможностей медицины, на улучшение результатов лечения — это очень хорошие инициативы, и если это еще связано с искусством, таким как джаз, то это еще более приятно. Держитесь, ребята, мы вам поможем!» — добавил трансплантолог.

30 апреля стартовал благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party. Он запущен в поддержку врачей. В марафоне примут участие российские и мировые джазмены. К их выступлениям добавятся видеообращения медиков с их рабочих мест.