Koktebel Jazz Party проведет в поддержку медиков онлайн-марафон

По данным информагентства, в марафоне примут участие российские и мировые джазмены. К их выступлениям добавятся видеообращения медиков с их рабочих мест. Марафон начнется в Москве 30 апреля.

«Все, что мы соберем в рамках нашего марафона, мы отдадим врачам, тем, кто помогает нам в эти тяжелые времена», — заверил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.