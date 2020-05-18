Врачи по всей России устроили флешмоб из-за отсутствия обещанных выплат. Совфед нашел виновных

Врачи скорой помощи и другие медработники устроили настоящий флешмоб. Теперь главной темой стал не призыв оставаться дома, а просьба выплатить положенные государством деньги за работу во время пандемии.

Одно из таких видео оказалось в распоряжении «360». Медики Белгородской области вышли на улицу и записали обращение к президенту.

Во флешмобе приняли участие и врачи из Краснодарского края.

Медики Кемеровской области обратились к главе региона с просьбой объяснить, почему им не выплачивают положенные деньги.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в интервью «360» заявил, что за все невыплаты будут отвечать губернаторы. Он назвал такое поведение «постыдным».

«Есть четкое указание президента. Когда он дает команду, она должна неукоснительно выполняться. За это лично должны отвечать губернаторы. Это стыдно, когда выходят врачи, медработники и устраивают такие флешмобы. Люди рискуют своими жизнями, а им начинают подсчитывать, сколько они по факту работали, сколько отдыхали. О чем речь? Когда они вели борьбу за жизнь людей, они же не подсчитывали свое пребывание там. Медработники выполняли свой долг», — заявил «360» Джабаров.

Он подчеркнул, что президент спросит с каждого главы региона, все проблемы с выплаты должны быть ликвидированы в ближайшее время.

«Уж что-что, а оплата труда врачей должна проводиться просто автоматически. Не надо ничего подсчитывать. Принимал участие — получи свое», — заключил член Совета Федерации.

Накануне Следственный комитет уже заявил о массовых проверках из-за невыплат врачам.