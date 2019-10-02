Врачи онкоцентра Блохина написали новые заявления об уходе

По его словам заявления об уходе написали от 10 до 12 специалистов. По словам Менткевича на подпись к директору НМИЦ Ивану Стилиди ушли только пять заявлений. Остальные будет рассматривать его руководитель. Сам Менткевич заявил, что через два дня тоже оставит работу в институте.

Директор центра Блохина назвал условие увольнения врачей Подробнее

Заместитель директора НИИ Максим Рыков сообщил, что рассчитывает получить свою трудовую книжку в понедельник. Ранее он тоже написал заявление, в котором объявил о своем уходе.

При этом он опроверг слова, что уход специалистов был начат для того, чтобы сменить директора НИИ.

«Мы успешно и плодотворно сотрудничали с другим руководством. Утверждать, что кто-то ввязался сейчас в борьбу ради этого — просто не соответствует действительности», — заявил он.

При этом ранее в комментарии «360» он говорил, что вина в сложившейся ситуации лежит на руководителе НИИ Светлане Варфоломеевой.

«Это же она виновата в том, что происходит в институте, поэтому мы считаем, что ее нужно уволить», — заявлял он.

Директор НМИЦ Иван Стилиди пообещал рассмотреть все заявления медиков и подписать их, если их уход не повредит пациентам.

«Необходимо соблюсти условие, чтобы дети были охвачены и ухожены, охвачены заботой и медицинской помощью со стороны клиники», — отвечал он.

Конфликт в НМИЦ имени Блохина бушует уже не первую неделю. Новый виток начался после того, как четверо врачей из НИИ онкологии и гематологии выложили в сеть видеообращение, в котором потребовали уволить нового руководителя института, так как, по их словам, для них созданы ужасные условия работы. В противном случае, они обещали оставить свои посты.

Опубликованный ролик в Минздраве назвали нарушением врачебной этики. В данный момент в НМИЦ работает комиссия министерства, которая пытается уладить конфликт.