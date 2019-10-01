Кому был нужен демарш недовольных. Конфликт в онкоцентре Блохина отдали на суд Минздрава

НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии имени Блохина может лишиться всех своих специалистов. Медики записали видеообращение, в котором они пояснили, что недовольны той политикой, которую проводит новый руководитель института Светлана Варфоломеева. О том, что именно происходит в главном детском онкоцентре страны разобрался «360».

Медицинский ультиматум

Все 26 детских онкологов, которые пока еще работают в НМИЦ онкологии имени Блохина, написали заявления о добровольном увольнении. На этот шаг, по их словам, их толкнули травля начальства и непрозрачный метод начисления заработной платы. Видео с обращением специалистов опубликовал на своем канале в YouTube независимый профсоюз медработников «Альянс Врачей».

«Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными. При этом уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год», — заявили авторы обращения.

Эти вопросы должно было решить новое руководство Института детской онкологии. В июне его возглавила Светлана Варфоломеева, но вместо работы она начала борьбу с несогласными с ее политикой. В частности, по словам авторов, под увольнение попал профессор Георгий Менткевич, а несправедливое начисление заработной платы стало рычагом для избавления от неугодных.

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Врачи потребовали отстранить от работы Светлану Варфоломееву, обоснованно и прозрачно распределять заработную плату, а также провести аудит строительства новых корпусов Института детской онкологии.

В беседе с «360» заместитель директора по перспективному развитию НМИЦ онкологии имени Блохина Максим Рыков заявил, что заявления написали все сотрудники отделения трансплантации костного мозга и медицинские сестры.

«Завтра эти заявления будут переданы директору института Ивану Стилиди. Не желая работать в таких условиях, в которые людей фактически загнали, коллектив и написал эти заявления об увольнении», — заявил он.

По его словам, требования врачей никто не услышал, поэтому они решили уйти сами, чтобы больше не работать со Светланой Варфоломеевой.

«Это же она виновата в том, что происходит в институте, поэтому мы считаем, что ее нужно уволить», — пояснил Максим Рыков.

На вопрос о том, кто мог бы, по его мнению, быть хорошим руководителем Института детской онкологии и гематологии медик ушел от ответа, пояснив, что это не вопрос его компетенции.

Увольнение специалистов по трансплантации костного мозга он назвал беспрецедентным: «Это нанесет непоправимый ущерб всей детской онкологической службе в стране. Особенно, учитывая, что как минимум 25% пациентов, особенно первичных, выявляемых ежегодно получают лечение именно там. Более тысячи человек ежегодно», — подчеркнул он.

При этом он отметил, что руководство НМИЦ онкологии имени Блохина просто дает стандартные комментарии, пытаясь замолчать сложившуюся ситуацию.

Заградотряды из пациентов

Между тем в пресс-службе НМИЦ онкологии имени Блохина заявили, что никаких заявлений об увольнении сотрудников они не получали.

«У нас нет заявлений об уходе. Мы никого не собирались увольнять и не собираемся», — заявили там.

Комментируя слова онкологов в видеообращении в пресс-службе центра заявили, что это просто попытка начать скандал и накалить атмосферу.

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Врач международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева в беседе с «360» отметила, что врачи НИИ Детской онкологии и гематологии, записавшие видеообращение, хотят уволиться из-за недовольства новым руководством, но в своем заявлении они предъявляют претензии, которые накопились давно.

«Новое руководство пришло лишь несколько месяцев назад, а претензии у недовольных врачей к тому, что много лет не было ремонта и на стенах грибок, к тому, что не осваивается новый корпус для детской онкологии и гематологии. Какие могут быть претензии по этим вопросам к новому руководству, которое работает именно с этими проблемами?» — поинтересовалась Ольга Демичева.

Она отметила, что новый руководитель НИИ Детской онкологии и гематологии Светлана Варфоломеева не имеет ни коммерческих интересов, ни личной заинтересованности. Главное для нее — это забота о маленьких пациентах клиники, на которую она направляет всю свою энергию.

«К ее коллегам я бы тоже хотела обратиться с просьбой: давайте работать, давайте помогать нашим пациентам», — подытожила Ольга Демичева.

Несостоятельна оказалась и еще одна претензия авторов обращения, об увольнении профессора Георгия Менткевича.

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На сайте центра говорится, что профессор Менткевич остался на своей штатной должности заместителя директора по лечебной и научной работе института. Но с поста исполняющего обязанности заведующего отделением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток его убрали.

Директор НМИЦ онкологим Блохина Иван Стилиди заявил, что заработные платы сотрудников в июле действительно сократились на 30%, но уже в августе все пришло в норму.

Светлану Варфоломееву, чья деятельность не понравилась авторам обращения, Стилиди назвал высококвалифицированным специалистом.

При этом руководитель центра отметил, что направил письма на имя известных врачей, включая Леонида Рошаля и главного специалиста-гематолога страны Александра Румянцева, чтобы они оценили действия сотрудников, которые устроили демарш.

«Я хочу, чтобы общественность дала им оценку. Лицо центра демонизируется, надо оценить их поведение», — отметил он.

По его словам, за всей этой ситуацией стоит группа, которая действует за пределами центра, которая дирижирует мнением врачей.

«В противостояние с новой администрацией втянуты родители и пациенты. Из них выстроены заградотряды», — заявил он и подчеркнул, что маленькие пациенты не останутся без необходимой квалифицированной помощи.

Для того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию в медучреждении, которая началась еще в июне, пригласили разрешить комиссию Минздрава. Специалисты ведомства работают в центре уже две недели. Свои выводы специалисты представят 6 октября. И уже тогда будет понятно, как врачам и руководству центра найти необходимый баланс.