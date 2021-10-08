Врачи не отпустили патриарха Кирилла на службу в Лавре

Грозные обстоятельства, связанные с пандемией, помешали патриарху Московскому и всея Руси Кириллу провести службу в Троице-Сергиевой Лавре. Предстоятель РПЦ объяснил, что не служил литургию по настоянию врачей, сообщило РИА «Новости».

Русская православная церковь сегодня отмечает День преставления чудотворца Сергия Радонежского, основавшего Троице-Сергиевскую лавру. Традиционно в день кончины преподобного патриарх Кирилл служит литургию, но в этом году обстоятельства помешали ему это осуществить.

«Но обстоятельства грозные, они связаны с распространением эпидемии, и по категорическому требованию врачей мне предложено в этом году воздержаться от посещения преподобного», — объяснил он в своей проповеди в Александро-Невском скиту.

Патриарх попросил молиться о нем, чтобы Господь укрепил его силы. Но больше просил молиться о том, чтобы вера укреплялась в сердцах и никакие жизненные обстоятельства ее не поколебали.

Ранее предстоятель РПЦ призывал власть имущих следовать примеру князя Александра Невского.