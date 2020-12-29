В ВОЗ предсказали новые мутации коронавируса

По ее словам, изменения «естественны и ожидаемы». Чем больше вирус будет распространяться, тем больше у него возможностей для мутаций. На самом вирусе изменения практически не сказываются, однако необходимо продолжать изучать потенциал передачи разных штаммов, отметила ван Керкхове.

ВОЗ внимательно следит за ситуацией, в организации есть группы специалистов, «которые проводят изучение новых вариантов коронавируса». Результаты их работы станут известны «в ближайшие дни и недели».

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус согласился, что в 2021 году нас ждут «новые варианты COVID-19». ВОЗ, добавил он, работает с учеными из Великобритании и ЮАР, которые проводят эпидемиологические и лабораторные исследования нового варианта вируса.

Ранее британские власти заявили, что новая мутация коронавируса может быть на 70% заразнее предыдущих. Аналогичный штамм выявили в Южной Африке и нескольких европейских странах. На тяжесть заболевания мутации не влияют.