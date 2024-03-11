Общество 11 марта 2024, 19:11 Врачи назвали два фактора преждевременной смерти у женщин PLoS One: ВПЧ и ожирение способны привести к преждевременной смерти у женщин Freepik

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Риск смерти у женщин, страдающих от ожирения и инфицированных высокорисковыми штаммами вируса папилломы человека (ВПЧ), почти втрое выше по сравнению с теми, кто не имеет этих проблем. Об этом стало известно из исследования, опубликованного в PLoS One.

Проанализировав обширные данные пациенток, команда из Йоркского университета выявила, что женщины с метаболическим синдромом и ВПЧ высокого риска подвергаются риску смертности в 2,6 раза чаще.

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Исследование, базирующееся на данных Национального обследования здоровья и питания США с участием 5101 человека, включая 3274 женщины, обнаружило, что более четверти женщин с метаболическим синдромом также были инфицированы ВПЧ.

Метаболический синдром, или ожирение, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета второго типа. Взаимосвязь метаболического синдрома и ВПЧ пока остается предметом для дальнейших исследований.

Ранее дерматолог Александра Парфенова рассказала, что папилломы никак не связаны с ВПЧ.