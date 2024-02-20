Общество 20 февраля 2024, 12:23 Дерматолог Парфенова: папилломы никак не связаны с ВПЧ

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Папилломы — доброкачественные разрастания на коже, которые обычно появляются в местах повышенного трения. Дерматолог Александра Парфенова развеяла популярный миф об этих образованиях, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, данные наросты никак не связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Чаще всего они возникают у беременных и людей с лишним весом, пояснила врач.

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Она также заявила, что такие разрастания не представляют серьезной угрозы для здоровья, однако могут вызывать неудобства.