Врачи Арзамаса устроили погоню за зараженным пациентом. Видео прокомментировал мэр
Ролик опубликован на YouTube-канале «Новости».
Как объяснил ситуацию мэр города Александр Щелоков на своей странице во «ВКонтакте», убегающий гражданин является недееспособным.
«Получена информация о подозрении на наличие COVID-19 у недееспособного арзамасца психиатрического профиля. Результат тестирований будет в воскресенье. Гражданин находится под опекой. В связи с тем, что его опекун находится в больнице с онкологическим заболеванием, он готовился к отправке в психоневрологический интернат», — сообщил мэр.
Он добавил, что «тестирование было проведено для перестраховки, учитывая особый режим, который нужно сохранить для подобных учреждений».
По словам Щелокова, пациент не соглашался с позицией здравоохранения.
«Были применены адекватные дополнительные меры к помещению его на карантин в Центральную городскую больницу», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции в стране для нераспространения коронавирусной инфекции. Жителей просят выходить из дома только в крайних случаях.
В России зафиксировано 8672 случая заражения. За последние сутки их количество увеличилось на 1175 человека. 63 пациента погибли, по данным стопкоронавирус.рф.