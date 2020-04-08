Врачи Арзамаса устроили погоню за зараженным пациентом. Видео прокомментировал мэр

В Сети появилось видео, как врачи гоняются за жителем города Арзамас. На кадрах видно, как пациент с подозрением на коронавирус пытается сбежать от врачей-инфекционистов в «чумных» костюмах.

Ролик опубликован на YouTube-канале «Новости».

Как объяснил ситуацию мэр города Александр Щелоков на своей странице во «ВКонтакте», убегающий гражданин является недееспособным.

«Получена информация о подозрении на наличие COVID-19 у недееспособного арзамасца психиатрического профиля. Результат тестирований будет в воскресенье. Гражданин находится под опекой. В связи с тем, что его опекун находится в больнице с онкологическим заболеванием, он готовился к отправке в психоневрологический интернат», — сообщил мэр.

Он добавил, что «тестирование было проведено для перестраховки, учитывая особый режим, который нужно сохранить для подобных учреждений».

По словам Щелокова, пациент не соглашался с позицией здравоохранения.

«Были применены адекватные дополнительные меры к помещению его на карантин в Центральную городскую больницу», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции в стране для нераспространения коронавирусной инфекции. Жителей просят выходить из дома только в крайних случаях.

В России зафиксировано 8672 случая заражения. За последние сутки их количество увеличилось на 1175 человека. 63 пациента погибли, по данным стопкоронавирус.рф.