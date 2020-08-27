Врачей предложили включить в состав экипажей российских внутренних рейсов

В составе экипажей пассажирских лайнеров с длительностью рейсов более трех часов может появиться врач. Российские общественники считают, что без медика на борту порой не обойтись.

Идею выдвинули в общественном движении «За безопасность». Его руководитель Дмитрий Курдесов уже направил письмо с описанием инициативы министру транспорта РФ Евгению Дитриху, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Иногда в самолете возникают чрезвычайные ситуации. Например, у пассажира серьезные проблемы со здоровьем, а экипаж не всегда в силах оперативно принять меры и оказать надлежащую медицинскую помощь. Для таких случаев на борту и нужен врач.

В движении «За безопасность» попросили внести изменения в действующее законодательство и обязать авиакомпании, которые осуществляют пассажирские перевозки по России, включить в состав экипажа медработника. Речь идет о рейсах, продолжительность полета которых больше трех часов.

Курдесов подчеркнул, что находящийся на борту врач сможет не только помочь пассажиру, но и решить вопрос о том, насколько необходимы экстренная посадка и госпитализация.