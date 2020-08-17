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    17 августа 2020, 08:52

    Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Сочи из-за самочувствия пассажирки

    Александра Ломейко

    В аэропорту Сочи экстренно приземлился самолет, направлявшийся в Анталью. Борт совершил вынужденную посадку, поскольку одному из пассажиров стало плохо.
    Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Сочи из-за самочувствия пассажирки

    Воздушное судно следовало в Турцию из Москвы. Оно вылетело из столичного аэропорта Внуково, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу сочинской воздушной гавани.

    «Причиной посадки стали жалобы одной из пассажирок 43 лет на боли в животе», — уточнили в авиаузле.

    К прибывшему самолету вызвали скорую помощь. Женщину увезли в больницу Адлера. Подробности о ее состоянии не приводятся.

    Пассажирские лайнеры иногда вынужденно садятся и по другим причинам. Например, из-за дебоширов на борту. В Испании борт пришлось сажать из-за пьяного мужчины, который отказался надевать маску. А в российском Петрозаводске самолет приземлился из-за курильщицы. Женщина подожгла сигарету прямо во время полета.

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