В аэропорту Сочи экстренно приземлился самолет, направлявшийся в Анталью. Борт совершил вынужденную посадку, поскольку одному из пассажиров стало плохо.

Воздушное судно следовало в Турцию из Москвы. Оно вылетело из столичного аэропорта Внуково, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу сочинской воздушной гавани.

«Причиной посадки стали жалобы одной из пассажирок 43 лет на боли в животе», — уточнили в авиаузле.

К прибывшему самолету вызвали скорую помощь. Женщину увезли в больницу Адлера. Подробности о ее состоянии не приводятся.

Пассажирские лайнеры иногда вынужденно садятся и по другим причинам. Например, из-за дебоширов на борту. В Испании борт пришлось сажать из-за пьяного мужчины, который отказался надевать маску. А в российском Петрозаводске самолет приземлился из-за курильщицы. Женщина подожгла сигарету прямо во время полета.