Врачам на Камчатке будут платить по 700 рублей за каждого привитого от COVID-19

Врачи на Камчатке будут получать по 700 рублей за каждого привитого от COVID пациента. Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов написал на своей странице в микроблоге Instagram.

«Медицинские работники, занятые в прививочной кампании, будут получать стимулирующую выплату за каждого привитого в размере 700 рублей», — сказал Солодов.

Кроме того, глава региона отметил: камчатские кафе, рестораны и бары смогут работать после 23:00 — но только в том случае, если в них привиты больше 80% всех сотрудников.

По словам губернатора, в крае сокращается число поступивших в больницы с коронавирусом в сутки. Тем не менее, в регионе остается резервный фонд коек, поскольку в преддверии четвертой волны необходимо быть готовыми к изменению эпидемиологической ситуации.

По последним данным на 22 сентября, в Камчатском крае в госпиталях находятся 140 пациентов с COVID-19. Выздороветь с начала пандемии успели уже 15 406 человек. Число жертв коронавируса в регионе — 309. Сейчас на Камчатке по-прежнему есть некоторые ограничения, действует масочный режим. Как и по всей России, для сотрудников некоторых сфер есть обязательная вакцинация.

При этом отдельные медики считают, что в инициативе доплачивать врачам за привитых пациентов есть и своя опасность. Например, что людей просто перестанут предупреждать: при любой прививке есть некоторые риски.