Врач рассказал, в чем опасность выплат медикам за привитых пациентов

Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, чем чревата идея платить врачам за привитых пациентов. По его мнению, медработники могут перестать предупреждать пациентов о рисках.

В регионах России собираются премировать медиков за каждого привитого пациента. По мнению Гальперина, это может плохо кончиться: в погоне за премиями врач могут перестать предупреждать пациентов о рисках, а медотводы исчезнут как явление.

«Мне бы хотелось, чтобы была честность в общении с пациентами. И если врач будет думать о том, что ему заплатят за вакцинированных, вряд ли он расскажет пациенту, что фактически тот будет участвовать в третьей и четвертой фазе клинического исследования. Хотя именно это и происходит на самом деле. Все исходят из того, что вакцина хорошая и результат от нее только положительный. Но до окончания клинических исследований мы этого знать не можем. Риски существуют», — подчеркнул Гальперин.