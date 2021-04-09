Врач назвал симптомы, при которых нужно бежать к врачу

При повышении артериального давления, постоянном чувстве усталости, боли в суставах, ухудшении памяти стоит обратиться к врачу. Это может быть симптомом серьезного заболевания.

Врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медорганизаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный в беседе с РИА «Новости» отметил, что любые изменения в привычном образе жизни должны быть поводом обратиться в поликлинику.

«Есть симптомы, при которых необходимо обратиться в поликлинику, — это повышение артериального давления, это боль в суставах, это появившееся чувство усталости, это снижение работоспособности, ухудшение памяти. Терпеть это ни в коем случае нельзя, если есть какой-то симптом, надо обратиться к врачу», — отметил врач.

Если человек резко похудел или потолстел, перестал высыпаться, стал раздражительными, периодически мучает тревожность, выпадают волосы, возникает изжога, то он обязательно должен проконсультироваться с врачом.

При болях в груди, животе или острой головной боли не стоит откладывать визит к медику, необходимо вызвать скорую помощь.