Пассажирка сняла на видео таксиста, которому стало плохо. Вскоре он умер от инсульта

Жительница Воронежа опубликовала видео, на котором таксист буквально засыпает за рулем. Женщина не стала оказывать ему первую помощь или вызывать скорую. Позже выяснилось, что мужчина умер от инсульта.

На кадрах видно, что мужчине тяжело управлять автомобилем. Таксист сам осознавал свое состояние и говорил: «Голова умолкнет сейчас». При этом он убеждал женщину с ребенком не беспокоиться, ведь он в такси работает уже 20 лет.

«Понимаю, что отъехали и виляем странно, прошу остановить — не останавливает, в итоге проехали меньше пяти минут, вышли», — вспомнила женщина. Ее процитировал портал kp.ru.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что после размещенного в соцсети видео проверили проверку. Полиция установила личность водителя. Это 40-летний житель Коминтерновского района города. Он скончался. Экспертиза показала, что причиной смерти был инсульт.