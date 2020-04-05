Врач рассказал об опасности самоизоляции для пожилых людей

Самоизоляция — верный способ уберечься от заражения во время пандемии. Однако безвылазное сидение дома таит некоторые опасности. Пожилым людям противопоказано отсутствие движения. Из-за этого они могут слечь.

Как рассказал РИА «Новости» израильский врач Леонид Эйдельман, стресс и переедание может вызвать обострение хронических болезней у пожилых людей.

«Я уверен, что хронический стресс на протяжении долгих недель, неподвижность, переедание, все это скажется, вызовет обострение хронических заболеваний, с одной стороны. С другой стороны, может случиться, что люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, требуется продолжение лечения, избегают посещать поликлиники и прибывать в больнице, — заявил Эйдельман.

Он добавил, что пожилые люди из-за отсутствия движения могут стать лежачими больными и этого будет уже не исправить даже когда пандемия закончится. Врач рекомендовал больше двигаться даже в ограниченном пространстве, а чтобы не впасть в депрессию из-за стресса - найти занятие по душе и не зацикливаться на мыслях о коронавирусе.

ВОЗ объявила о пандемии 2019-nCoV 11 марта. Появившийся в Китае в конце 2019 года коронавирус стремительно распространился по всему миру. Им заразились уже более 1,2 млн человек. В России зафиксировали 4731 случай заражения. От COVID-19 умерли 43 человека.