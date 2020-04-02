Спортсмены из Подмосковья пришли на помощь пожилым людям в условиях самоизоляции

Глава ведомства Роман Терюшков поблагодарил спортсменов за их благородство и самоотверженность. По его словам, в такое непростое время, как сейчас, они пришли на помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.

«Они помогают находящимся в группе риска гражданам старшего возраста, которым физически сложнее обеспечивать себя необходимым запасом продуктов для обеспечения режима самоизоляции», — подчеркнул министр.

Уточняется, что спортсмены занимаются адресной доставкой продуктов питания пожилым жителям области.

С 29 марта в регионе ужесточен режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Запрещено покидать дом за исключением крайних случаев: поход к врачу, в ближайший магазин, аптеку, выброс мусора и выгул питомца на расстоянии 100 метров от места проживания.