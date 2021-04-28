Инфекционист рассказал, как России избежать третьей волны коронавируса

Еще один рост заболеваемости СОVID-19 можно избежать в России в случае, если люди будут делать несколько вещей. Во-первых, знать, болели ли они или нет. Во-вторых, если у человека нет антител, то он будет проходить вакцинацию. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Каждому человеку нужно знать или лабораторно подтвердить свой статус в отношении COVID-19: болел или не болел, есть антитела или нет антител, привит или не привит. Для этого лучше всего проверить уровень антител класса IgG к S-белку SARS-CoV-2», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Если человек не болел и у него нет антител, то надо идти на вакцинацию и соблюдает меры безопасности: носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию.

Поздняков напомнил, что вакцинация от ковида для большей части мира является привилегией. При этом в России процедура повсеместно доступно, но часть населения ее игнорирует. По мнению медика, эту возможность нужно использовать, чтобы обезопасить себя и окружающих.

При этом он считает, что от массовых мероприятий и путешествий все же стоит отказаться независимо от собственного «COVID-статуса». Поздняков объяснил, что даже если человек переболел или вакцинировался, он потенциально какое-то время еще может распространять вирус.

«При повторном инфицировании он может временно распространять вирус. Вирус несколько часов или дней может находиться на слизистых оболочках рото- и носоглотки и выделяться в окружающую среду», — резюмировал врач.