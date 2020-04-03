Врач рассказал о негативных последствиях карантина

Помимо этого, после карантина возникнут проблемы с плановой вакцинацией, так во время пандемии детям не будут делать обычные прививки. «По большому счету недопустимо не прививать детей от болезней, против которых есть защита, дожидаясь, пока появится вакцина от коронавируса», — отметил Комаровский.

Врач также указал на увеличение аллергиков из-за непрерывного использования дезинфицирующих средств. Более того, массовое применение антибиотиков может повысить сопротивляемость действующих инфекций.

Комаровский упомянул и сложности с диспансеризацией беременных и общим доступом всех остальных больных в медучреждения.

Ранее подмосковный врач обратилась к россиянам с просьбой оставаться дома ради ближних.