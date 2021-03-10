Врач предупредил о проявлении последствий ковида в организме через несколько месяцев

У переболевших COVID-19 может наблюдаться поражение легких, печени и кожи. Об этом рассказала главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина.

«Постковидный синдром — это как раз системный васкулит. Очень опрометчиво думать, что после того, как только пациента выписали из больницы, на этом процесс болезни заканчивается», — рассказала она в интервью сайту РИА «Воронеж».

По словам Костиной, медики пока воспринимают COVID-19 не как респираторную инфекцию, а как системный васкулит. Все дело в том, что вирус воздействует не только на легкие, но и на эндотелий сосудов во всем организме.

Специалист отметила, что часть пациентов будет очень долго восстанавливаться после болезни. После легкой формы процесс восстановления займет один-три месяца. После тяжелой — от шести до восьми месяцев. Как быстро пройдет этот период, зависит также и от возраста переболевшего.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее сообщил, что дети более уязвимы перед новыми штаммами коронавируса, которые распространяются в Европе. Тем не менее болезнь у них протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно.