Врач рассказал, когда появятся инъекции для ВИЧ-инфицированных

В ближайший год в России могут появиться инъекции для ВИЧ инфицированных. Он заменят больным таблетки, которые ни должны принимать в огромных количествах. Некоторым приходиться пить по 1460 штук в год.

«Новые лекарства есть, но какого-то принципиального прорыва в лечении ВИЧ-инфекции все-таки нет. Единственное, это введение препаратов один раз в месяц, в три месяца. Рассматривается вариант, когда один раз в полгода действительно возможно проведение таких инъекций», — процитировал ТАСС слова главного внештатного специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ, руководителя Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексея Мазуса.

Об этом он рассказал во время международной конференции по противодействию ВИЧ-инфекции.

Врач отметил, что первые подобные препараты уже получили одобрение. В ближайший год они будут доступны для россиян. При этом наука, по сообщению Мазуса, не стоит на месте и в мире ожидается создание ряда таких препаратов, в том числе и российского производства.

Ранее власти назвали регионы с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. Антирейтинг возглавила Кемеровская область.