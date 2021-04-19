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    19 апреля 2021, 06:30

    Врач рассказал, когда появятся инъекции для ВИЧ-инфицированных

    Екатерина Шамина

    В ближайший год в России могут появиться инъекции для ВИЧ инфицированных. Он заменят больным таблетки, которые ни должны принимать в огромных количествах. Некоторым приходиться пить по 1460 штук в год.

    Врач рассказал, когда появятся инъекции для ВИЧ-инфицированных

    «Новые лекарства есть, но какого-то принципиального прорыва в лечении ВИЧ-инфекции все-таки нет. Единственное, это введение препаратов один раз в месяц, в три месяца. Рассматривается вариант, когда один раз в полгода действительно возможно проведение таких инъекций», — процитировал ТАСС слова главного внештатного специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ, руководителя Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексея Мазуса.

    Об этом он рассказал во время международной конференции по противодействию ВИЧ-инфекции.

    Врач отметил, что первые подобные препараты уже получили одобрение. В ближайший год они будут доступны для россиян. При этом наука, по сообщению Мазуса, не стоит на месте и в мире ожидается создание ряда таких препаратов, в том числе и российского производства.

    Ранее власти назвали регионы с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. Антирейтинг возглавила Кемеровская область.