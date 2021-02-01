Власти назвали регионы с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

В России продолжается распространение ВИЧ. Антирейтинг возглавила Кемеровская область. Случаи заражения зафиксировали во всех регионах страны.

В 32 российских регионах, на долю которых приходится 62% всех новых случаев, показатель заболеваемости ВИЧ превысил всероссийский. Об этом на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, которую процитировало РИА «Новости».

«К сожалению, распространение ВИЧ продолжается. <…> Показатель заболеваемости ВИЧ был выше среднероссийского (40,77) <…> и составлял от 41,7 в Республике Башкортостан до 128,92 на 100 тысяч населения в Кемеровской области», — подчеркнула она.

В последнее время ВИЧ выявляют у представителей более старших поколений. За 2020-й доля пациентов старше 30 лет, у которых впервые обнаружили вирус иммунодефицита человека, составила 85,3%. Чаще его находят у мужчин. Больше всего поражены им россияне 30-44 лет.

За три года, сказала Голикова, увеличился общий объем средств, которые выделяют из федерального бюджета на покупку антиретровирусных препаратов, и субсидий регионам на мероприятия по борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями. Если в 2019 году на эти цели направили 27,2 миллиарда рублей, то в 2021-м — уже 32,4 миллиарда.