facebook_pixel
    12 августа 2020, 20:18

    Врач рассказал, как безопасно заниматься сексом во время пандемии

    Артур Блянихов

    Экс-главврач Боткинской больницы, доктор медицинских наук Алексей Яковлев рассказал «Невским новостям», какая поза для секса самая безопасная во время пандемии коронавируса.

    Яковлев заметил, что при позе «сзади» можно соблюдать социальную дистанцию и не снимать защитные маски. Также врач напомнил и о мерах профилактики респираторных заболеваний.

    Кроме стандартных советов мыть руки, надевать индивидуальные средства защиты и соблюдать необходимую дистанцию он посоветовал сбалансировано питаться.

    Ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, какие продукты повышают настроение, а какие, наоборот, портят его.

    «Жирные сорта рыбы способствуют улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания за счет содержащегося в них йода», — обратила внимание специалист.

    По ее словам, также полезна и морская капуста, так как в ней содержится весь спектр витаминов, отвечающих за работу надпочечников.

    Они в свою очередь влияют на выработку норадреналина и адреналина, которые поддерживают работоспособность и задают тонус.

    Новости SMI.FM