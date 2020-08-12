Врач рассказал, как безопасно заниматься сексом во время пандемии

Яковлев заметил, что при позе «сзади» можно соблюдать социальную дистанцию и не снимать защитные маски. Также врач напомнил и о мерах профилактики респираторных заболеваний.

Кроме стандартных советов мыть руки, надевать индивидуальные средства защиты и соблюдать необходимую дистанцию он посоветовал сбалансировано питаться.

Ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, какие продукты повышают настроение, а какие, наоборот, портят его.

«Жирные сорта рыбы способствуют улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания за счет содержащегося в них йода», — обратила внимание специалист.

По ее словам, также полезна и морская капуста, так как в ней содержится весь спектр витаминов, отвечающих за работу надпочечников.

Они в свою очередь влияют на выработку норадреналина и адреналина, которые поддерживают работоспособность и задают тонус.