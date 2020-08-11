Нейропсихолог назвала продукт, употребление которого портит настроение

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, употребление какого продукта способно испортить эмоциональное состояние человека.

Врач пояснила, что негативно сказываются на работе нервной системы напитки со стимулирующими веществами, сообщила радиостанция Sputnik.

«Продукты, которые точно являются вредителями — это энергетические напитки. Там сначала идет энергетический подъем, а через время резкое падение и состояние становится хуже, чем было изначально», — отметила Хвингия.

По ее словам, энергетики вредят настроению по причине высокого содержания таурина. Его доза в одной банке сравнима с десятью чашками кофе. Большое количество кофеина также портит самочувствие.

Помимо прочего, специалист назвала продукты, употребление которых поднимает настроение. В их числе жирная рыба и морская капуста. В них содержится целый спектр витаминов и полезный для организма йод. Они повышают внимательность, поддерживают работоспособность, выносливость и улучшают работу надпочечников. Быстрыми «допингами» для улучшения эмоционального состояния являются шоколад и бананы.