Нейропсихолог назвала продукт, употребление которого портит настроение
Врач пояснила, что негативно сказываются на работе нервной системы напитки со стимулирующими веществами, сообщила радиостанция Sputnik.
«Продукты, которые точно являются вредителями — это энергетические напитки. Там сначала идет энергетический подъем, а через время резкое падение и состояние становится хуже, чем было изначально», — отметила Хвингия.
По ее словам, энергетики вредят настроению по причине высокого содержания таурина. Его доза в одной банке сравнима с десятью чашками кофе. Большое количество кофеина также портит самочувствие.
Помимо прочего, специалист назвала продукты, употребление которых поднимает настроение. В их числе жирная рыба и морская капуста. В них содержится целый спектр витаминов и полезный для организма йод. Они повышают внимательность, поддерживают работоспособность, выносливость и улучшают работу надпочечников. Быстрыми «допингами» для улучшения эмоционального состояния являются шоколад и бананы.