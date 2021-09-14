Врач прокомментировал необходимость выходных после вакцинации от ковида

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов высказался по поводу инициативы о необходимости давать россиянам выходные после прививки от коронавируса. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Никакого научного объяснения этому нет, это исключительно социально направленная акция. Это могут сделать для стимуляции прививочной кампании, чтобы было некое поощрение (вакцинированных людей, — ред.) со стороны работодателей. Человеку могут дать отдохнуть. Например, донорство крови дает только один выходной, то есть в день сдачи крови человеку дается оплачиваемый выходной. А здесь еще более лояльный подход», — отметил специалист.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выдвинул предложение о необходимости давать гражданам по три выходных дня после каждого этапа вакцинации от COVID-19. Соответствующее письмо он направил в Минтруд, Совет Федерации и Госдуму.