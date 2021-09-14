Три выходных дня предложили давать россиянам после вакцинации

Три оплачиваемых выходных дня необходимо выделять сотрудникам после вакцинации. С таким предложением выступили специалисты Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).

Письмо с предложением направили на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сейчас в российском законодательстве не существует практики оплачиваемых отгулов после прививки. Вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателей или руководства субъекта России.

«При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист», — рассказали в ИСИРГИ.

Авторы документа напомнили, что в России ожидается очередной всплекс заболеваемости COVID-19, и власти уже напоминают о вакцинации. Однако люди, по мнению ИСИРГИ, до сих пор не могут получить возможность получить выходные после прививки в случае сильного иммунного ответа.

В связи с этим в ИСИРГИ попросили оценить возможность внесения изменений в трудовое законодательство и предоставлять оплачиваемые отгулы на все прививки, проводимые в массовом порядке в условиях пандемии.