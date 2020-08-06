Врач объяснил необходимость дополнительного выходного для диспансеризации

«Здоровье — это личное дело каждого, но государство дает возможность делать это во внерабочее время», — пояснил Конев. Врач добавил, что проходить обследование раз в год — это нормально для большей части населения.

Независимый экономист Антон Шабанов подчеркнул, что экономический эффект от этого нововведения однозначно будет положительным, хотя рассчитать его невозможно. Работающие люди в случае проблем со здоровьем смогут выявить их на ранней стадии, а значит, не брать впоследствии длительный больничный.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала «360», что если работодатель откажет в предоставлении дополнительного выходного, то сотрудник может обратиться в Государственную инспекцию труда, которая проведет проверку. Если это окажется правдой, то работодателя оштрафуют.

Поправки в Трудовой кодекс России о дополнительном выходном на прохождение диспансеризации для граждан старше 40 лет вступят в силу с 11 августа.