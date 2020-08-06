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    06 августа 2020, 16:07

    Врач объяснил необходимость дополнительного выходного для диспансеризации

    Андрей Иванов

    Дополнительный оплачиваемый выходной для граждан старше 40 лет позволит россиянам сохранить здоровье. Именно поэтому государство пошло на этот шаг. Об этом сообщило агентство «Национальная служба новостей» со ссылкой на врача-геронтолога Юрия Конева.
    Врач объяснил необходимость дополнительного выходного для диспансеризации

    «Здоровье — это личное дело каждого, но государство дает возможность делать это во внерабочее время», — пояснил Конев. Врач добавил, что проходить обследование раз в год — это нормально для большей части населения.

    Независимый экономист Антон Шабанов подчеркнул, что экономический эффект от этого нововведения однозначно будет положительным, хотя рассчитать его невозможно. Работающие люди в случае проблем со здоровьем смогут выявить их на ранней стадии, а значит, не брать впоследствии длительный больничный.

    Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала «360», что если работодатель откажет в предоставлении дополнительного выходного, то сотрудник может обратиться в Государственную инспекцию труда, которая проведет проверку. Если это окажется правдой, то работодателя оштрафуют.

    Поправки в Трудовой кодекс России о дополнительном выходном на прохождение диспансеризации для граждан старше 40 лет вступят в силу с 11 августа.

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