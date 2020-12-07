Врач объяснил, как работают 2 уровня защиты от коронавируса

Вирусам противостоят два уровня иммунитета — природный и приобретенный. Вакцинация не гарантирует полную защиту, если нет нормального врожденного иммунитета. Прививка компенсирует негативное влияние на естественные охранные функции организма и учит его правильно реагировать на болезнь.

«Вакцинация не дает стопроцентную защиту, если нет нормального видового врожденного иммунитета, то есть если нет неспецифической резистентности. Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Но у каждого из нас свой иммунитет, и он очень сильно варьируется в процессе жизни человека в зависимости от воздействия разных факторов», — рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук Андрей Цветков.

Второй уровень защиты человек получает после прививки. Вакцина тренирует организм противостоять вирусам. Естественные механизмы защиты не могут формировать специфические, поэтому их необходимо создавать искусственно.

После летнего затишья в сентябре произошла повторная вспышка коронавируса. Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в следующем году. В Москве и Подмосковье уже открыли первые прививочные пункты. Чтобы получить вакцину, жителям столичного региона нужно предъявить паспорт и ОМС.