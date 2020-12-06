Московские власти решили вакцинировать от коронавируса более 6 миллионов горожан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении вакцинировать от коронавируса шесть-семь миллионов горожан. Но для таких показателей необходимо выполнить ряд важных действий.

Об этом градоначальник в эфире программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

«Мы должны вакцинировать на перспективу шесть-семь миллионов человек. И сразу такую машину не раскрутишь, поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывая механизмы и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи, доставку, хранение», — сообщил он.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. В пятницу на прививку записались более пяти тысяч человек. Пока привиться можно медикам, соцработникам и учителям, так как они находятся в группе риска. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 всю неделю. Всего в столице развернуто 70 прививочных пунктов. Чтобы получить услугу, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Жители Подмосковья тоже могут получить бесплатную прививку от нового вируса. Уже открыто 75 точек из 94. В области делают прививку отечественной вакциной «Спутник V». По последним данным, вакцинировались уже более 2300 человек.